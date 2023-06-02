ما الذي ينبغي أكله وقت الحر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، تقل شهية الكثيرين للطعام، كما يشعرون بالتعب بعد تناول الوجبات، فما هي أفضل الأغذية وقت الحر وما هي الأغذية التي ينبغي تجنبها؟

صحيفة "فرانس سوار" الفرنسية أعدت تقريرا حول هذا الموضوع عرضت فيه نصائح لتغذية أفضل خلال فترة الحر، وذلك بالتعاون مع ميكايل ديليمان أخصائي التغذية بمدينة ليون.

في البداية، أرجعت الصحيفة سبب نقص الشهية هذه الفترة وما ينتاب الإنسان من تعب بعد الأكل إلى كون تناول الطعام وهضمه يتطلبان منا الكثير من الطاقة، وأولوية أجسامنا عندما نأكل هي هضم الطعام، الأمر الذي يزيد درجة حرارة الجسم، أما إذا كان الطعام ساخناً فإن من شأن ذلك أن يفاقم الوضع أكثر ويقلل من إحساسنا بالراحة.

وعليه، فإن "فرانس سوار" تؤكد أنه عندما يكون الجو حارا يفضل تناول الطعام البارد، على سبيل المثال السلطة النباتية الغنية بالماء وسلطات الأطعمة النشوية الباردة (المعكرونة والأرز) المعدة مسبقًا.

والأهم من ذلك-حسب الصحيفة- ضرورة تجنب الأطباق الساخنة والدسمة، ورغم أن ذلك الأمر تحصيل حاصل بالنسبة للكثيرين فإنه غير معروف لدى البعض.

ومن الأمور المهمة كذلك ألا يجبر الشخص نفسه على الأكل، وأن يأكل ببطء لتجنب الضغط على الجهاز الهضمي، وتجنب ردة فعل الجسم التي يمكن أن تتمثل في نقص للسكر ينتج عنه تعب الجسم.

وبالإضافة إلى تناول الطعام الخفيف وببطء، ثمة أطعمة ينبغي تجنبها إذ إنها قد تزيد من حرارة الجسم وتحفز الوظائف الحيوية وتزيد عملية الأيض.

وتشمل هذه الأغذية التوابل (القرنفل، القرفة، الفلفل الحار، الكمون، الزنجبيل) والأطعمة التي تحتوي على الكبريت (الكراث، البصل، الثوم، الخردل) والبذور الزيتية (المكسرات، اللوز) والبقوليات (الحمص، العدس، الفاصوليا المجففة) والدرنات (البطاطا، اليام) وبعض الحبوب (الأرز، الحنطة السوداء، الشوفان).

فهذه هي الأطعمة -حتى عند استهلاكها مبردة- سوف تزيد من درجة حرارة الجسم وتسبب بالتالي بعض التعب، بالإضافة إلى الحرارة إذا كنت تستهلك الكثير منها في الصيف.

وهذه الأطعمة ليست محظورة، ولكن يجب تجنب تناولها بشكل مفرط، كما ينبغي التقليل من استهلاك المشروبات الساخنة بشكل عام، وخصوصا الشاي والقهوة اللذين من شأنهما أن يزيدا من جفاف الجسم.

أما الأطعمة الأفضل لأجسامنا وقت الحر، فهي الخضراوات والفواكه مثل الطماطم والخيار والكوسة والفلفل الحلو والباذنجان والفطر والسلطة الخضراء والبطيخ والخوخ والمشمش.. إلخ

ومن الملاحظ أن الأغذية الأفضل لأجسامنا وقت الحر تلك التي تكثر في فصل الصيف خاصة الخضراوات والفواكه.