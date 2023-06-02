كهرباء غزة: خروج 8 خطوط تغذية رئيسية عن الخدمة بسبب الحرارة

قالت شركة الكهرباء في قطاع غزة، إن أعطالاً أصابت معظم خطوط الكهرباء المغذية من الداخل الفلسطيني المحتل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال نهار اليوم الجمعة.

وأفادت الشركة في بيانٍ لها، تلقته "الرسالة نت" مساء اليوم، أن 8 خطوط لا تزال خارج الخدمة من أصل 10، بسبب الحرارة المرتفعة.

وأشارت إلى أن كمية الكهرباء المتوفرة حاليًا من خطوط الداخل المحتل، 24 ميجاوات من أصل 120 ميجاوات، فيما توفر محطة توليد الكهرباء بغزة نحو 50 – 55 ميجاوات فقط.

وأكدت الشركة أن التنسيق مع الجهات المختصة ما زال مستمرًا من أجل إعادة الخطوط وتفعيل خدمتها مجددًا.

وتأثر طقس فلسطين بموجة حرارة منذ أمس الخميس، وصلت درجاتها إلى 47 – 50، بينما تبدأ بالتراجع مع حلول ساعات المساء، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.