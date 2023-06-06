(إسرائيل) بصدد مناقشة خطة استيطانية تقسم الضفة لنصفين

حددت ما يسمى لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية (الإسرائيلية)، عقد اجتماعًا لها يوم الإثنين المقبل، لمناقشة أكثر خطط البناء الاستيطاني حساسية في الضفة، وتحديد بمنطقة E1 التي ستربط القدس مع مستوطنة معاليه أدوميم.

وورد في تقرير لموقع واللا العبري، أن هذا المخطط يعتبر الأكثر حساسية سياسيًا وسيقسم الضفة إلى نصفين، ويهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات استمرارية إقليمية في المستقبل.

وأشار الموقع، إلى أن الاجتماع سيعقد رغم تأجيله عدة مرات بسبب الضغوط الدولية وخاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تمارس منذ أكثر من عقدين ضغوطًا على (إسرائيل) لمنع تكرارها.

وقال مسؤول (إسرائيلي)، إن جلسة اللجنة ستهدف إلى مناقشة اعتراضات الجمهور على خطة البناء واعتراضات حول عدم السماح بها، مشيرًا إلى أنه لن تتخذ أي قرارات عملية في الوقت الحالي لتعزيز البناء الاستيطاني.

ووفقًا للموقع العبري، تريد الولايات المتحدة والدول الأوروبية منع أدنى تقدم في هذه الخطة، ولذلك كان يتم تأجيلها عديد المرات في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها قد تؤثر على العلاقات المتوترة بالأساس مع البيت الأبيض.

ورفض مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو التعليق على ما ورد في التقرير.

القدس