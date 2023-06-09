حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة 9 مستوطنين في 240 عملاً مقاوماً بالضفة 

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين، بينما استشهد 3مواطن.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 02-06-2023 حتى 08-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 240 عملاً مقاوماً، بينها 37 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة.

وأحرق الشباب الثائر منشأة عسكرية للاحتلال، إلى جانب تحطيم 7 مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 9 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 25 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 9 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 87 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 62 عملية إلقاء حجارة.

والشهيد الذي ارتقى خلال الأسبوع هو الطفل محمد التميمي الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح برام الله.