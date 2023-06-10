أجهزة السلطة في الضفة تواصل اعتقال عشرات المواطنين

تواصل أجهزة السلطة في مدينة نابلس اعتقال الأسيـر المحرر أنور السخل في سجونها، لليوم الثالث على التوالي.

وكان المحرر السخل قد أفرج عنه من سجون السلطة مطلع هذا العام، بعد 146 يوما من الاعتقال، وتعرض خلال فترة اعتقاله، للشبح والتعذيب الشديدين.

وفي سياق متصل، فقد اعتقلت مخابرات السلطة في قلقيلية المحرر عبد الرحمن خدرج بعد استدعائه صباح أمس، وتواصل اعتقال المدرس والأسير المحرر معد عماد كنعان لليوم الـ3 على التوالي، وهو مضرب عن الطعام والشراب.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الشاب علي جرادات من قرية زبوبا بتهمة التهكم على الرئيس على الفيسبوك، والشاب مسلمة سرور من بلدة نعلين الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين قصي حروب لليوم الـ3 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة كلاً من: أرقم محمد سرور، علي صلاح سرور، خليل محمود عميرة، ومفدى سعادة، علاء الشولي، أحمد توفيق صوالحة، زيد سوالمة لليوم الـ4 على التوالي.

وتختطف مخابرات السلطة الموظف في جامعة بيرزيت طارق الحج، لليوم الـ4 على التوالي، على الرغم من تعرضه للتعذيب والتي أكدها أمام وكيل النيابة، والأسـير المحرر إسماعيل أبو شخيدم، والمحرر محمد ذيب أبو عادي من بلدة كفر نعمة إلى جانب الأسير المحرر عمران عواد من سالم لليوم الـ5 على التوالي.

ولا تزال أجهزة السلطة في بيت لحم تعتقل عددا من الشبان من بلدة مراح رباح، عرف منهم: ( أحمد علي الشيخ، خليل نظير الشيخ، سيف صالح الشيخ، نور الدين صالح الشيخ، معتز محمد الشيخ، حسين محمد الشيخ، خليل محمد خليل) لليوم الـ5 على التوالي.

ولليوم السادس على التوالي تعتقل مخابرات السلطة في نابلس الشاب عبد الرحمن سمير زيدان من قرية تل، فيما تعتقل الأسـير المحرر محمد كوني لليوم الـ7 على التوالي، والمحرر جهـاد بشار دشون، ونائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية المهندس براء جرارعة لليوم الـ10 على التوالي.

وتستمر أجهزة السلطة باختطاف الشاب حسن حمدان الحلاق من بلدة دورا القرع، والمحرر عبد الله الصوص، لليوم الـ11 على التوالي، إلى جانب المحرر مالك كايد من سبسطية، والناشط فخر الرنتيسي، والشباب عباس مرعي لليوم الـ12 على التوالي، علماً أنه جرى اعتقاله أمام زوجته وأطفاله من أمام محل تجارى.

أما الشاب جهاد عطا فلنة، ابن المحرر المبعد إلى غزة عطا فلنة، فقد اعتقل في سجون السلطة لليوم الـ13 على التوالي، بينما لا يزال الشاب محمد هرشة معتقلا لليوم الـ15 على التوالي، والأسير المحرر همام عصيدة من قرية تل قضاء نابلس لليوم الـ 16 على التوالي.

ولليوم الـ34 على التوالي تختطف مخابرات السلطة الشاب مؤمن فتحي القرعاوي من طولكرم، في مسلخ أريحا، فيما تواصل اعتقال الحاج منذر رحيب، لليوم الـ73 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، إلا أن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطـارد مصعب اشتية لليوم الـ264 على التوالي.