مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائي أعظم بطولات كرة القدم التي ستجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتقام المباراة مساء اليوم السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول التركية، حيث يتطلع الفريقان للفوز بلقب البطولة الأهم في أوروبا في هذا الموسم.

وتكتسي المباراة بأهمية كبيرة في ظل سعي مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا بالتتويج بأول لقب دوري أبطال لبطل البريمرليج، فيما يسعى جارديولا لتجديد فرحته في دوري الأبطال بعد اللقب الذي حققه مع برشلونة عام 2015.

وفي المقابل يسعى انتر ميلان لإعادة التوهج الإيطالي والتتويج بلقب البطولة بعد التأهل للنهائي لأول مرة منذ العام 2011 حينما حقق البطولة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحاول فريق إنتر ميلان إضافة اللقب الرابع لبطولة دوري أبطال أوروبا إلى سجل بطولاته، وذلك بقيادة مدربه سيمونى إنزاجى، خصوصًا بعد أن قدم الفريق مشوارًا قويًا نحو التأهل لنهائي النسخة الحالية من البطولة.

مباراة مان سيتي ضد الإنتر تقام اليوم السبت الساعة 10ٍ00 مساءً بتوقيت فلسطين، وهي المواجهة التي تعد الأولى على المستوى الرسمي بين الفريقين، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium التي تعطي اهتماماً كبيراً في التغطية الإعلامية للحدث الكبير وستكون الممواجهة بتعليق التونسي عصام الشوالي واليمني حسن العيدروس.