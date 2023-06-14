الاحتلال يغلق ملف التحقيق باستشهاد المسن عمر أسعد

قرّرت نيابة الاحتلال العسكرية، إغلاق ملفّ التحقيق مع الجنود (الإسرائيليين) الضالعين في جريمة التنكيل التي تعرّض لها الفلسطينيّ المسنّ، عمر أسعد (80 عاما)، وأسفرت عن استشهاده، العام الماضي؛ وذلك من دون توجيه لوائح اتهام، بحقّ أيّ منهم.

واستُشهد أسعد، الذي يحمل الجنيسة الأميركية، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد احتجازه والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال، في منزل مهجور في قرية جلجليا، شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوة (إسرائيلية) قد احتجزت المسن أسعد، عقب الاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه، كما تم تعصيب عينيه، ثم تركه جنود الاحتلال، ملقى على الأرض وهو ينزف دما، في البرد القارص، ما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق آنذاك.

وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، فإن نيابة الاحتلال العسكرية، قد قررت في الأيام الأخيرة، الاكتفاء بخطوات تأديبية ضد أربعة ضباط كانو يخدمون في كانون الثاني/ يناير عام 2022 في كتيبة "هناحال هحَريدي" في جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، المعروفة أيضا بتسمية "نيتساح يهودا".