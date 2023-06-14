العاروري ضيفاً على قناة الأقصى مساء اليوم الأربعاء

يحل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على قناة الأقصى الفضائية.

وينتظر أن يتناول اللقاء الذي سيبث قي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس، تطورات المشهد على الساحة الفلسطينية.

كما سيجري الحديث عن الوضع في القدس المحتلة، وتصاعد المقاومة في الضفة الغربية رغم تهديدات الاحتلال بعمليات واسعة.

وأصيب أمس 4 جنود (إسرائيليين) ومستوطن، في عملية إطلاق نار قرب مدينة جنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات كبيرة بلدة يعبد للبحث عن المنفذين.

سبق ذلك استشهاد الشاب فارس عبد المنعم حشاش (19 عامًا) برصاص الاحتلال أثناء العدوان على مخيم بلاطة في نابلس.

وقالت حركة حماس إن الهجمة الصهيونية الشرسة على المقاومين في الضفة الغربية، وآخرها العدوان على مخيم بلاطة لن تؤدي إلا لمزيد من الصمود والثبات، وسيخرج المقاومون من كل حدب وصوب، كما خرجوا في جنين اليوم، لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

ودعت حماس الشباب الثائر لمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا وأقصانا المبارك حتى زوال الاحتلال الفاشي وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.