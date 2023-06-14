(أشبال مجدو) يصعدون خطواتهم الاحتجاجية

باشر الأسرى الأشبال في سجن "مجدو" التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بخطوات احتجاجية تصعيدية ضد إدارة السجون، تنديدًا باستمرار التضييق والاستفزاز الذي يتعرضون له.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن إدارة سجن مجدو اقتحمت أقسام الأشبال بطريقة همجية قبل عدة أيام، وقاموا بإخراج جميع أغراض الأسرى من غرفهم ورميها بالساحة، وقلبوا الغرف رأسا على عقب.

ويحتجز الاحتلال في أقسام الأشبال بسجن مجدو 54 شبلًا بالإضافة لـ 6 أسرى بالغين (المسؤولين عن الأشبال)

ونوهت "هيئة الأسرى" إلى أن إدارة مجدو تُماطل في تركيب الهواتف العمومية وحرمان الأشبال من التواصل مع ذويهم، خلافًا للتعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له خلال الاعتقال والتحقيق.

وأكدت: "ما دفع الأشبال إلى البدء بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية، حيث قاموا بإرجاع وجبتي طعام وإغلاق القسم لساعتين أمس، وسيستمرون على هذا الوضع خلال الأيام القادمة، حتى يكون هناك تجاوب لمطالبهم البسيطة".

ونوهت محامية الهيئة، هبة اغبارية، إلى أن غالبية أشبال مجدو "موقوفون، ويصل يوميا من 3-5 أسرى جدد، في حين يتم إطلاق سراح آخرين، وهذا خلق جوًا من الفوضى وعدم الاستقرار على وضع الأسرى المحكومين".

وبينت اغبارية: "حسب قوانين السجن العنصرية يمنع زيارة الأهل وإدخال الملابس والاحتياجات لأبنائهم قبل الشهر الثالث، فيبقى الأسير دون ملابس ووجوه فرشات، وبدون كانتينا".

واستدركت: "هذه الأوضاع تُحمل الأسرى فوق طاقتهم ولا يوجد من يعوضهم".

ودعت "هيئة الأسرى"، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك السريع لإنقاذ حياة الأسرى الأشبال من الموت داخل السجون الإسرائيلية.

وطالبت، المؤسسات والمسؤولين بزيارة مراكز التوقيف وتلبية احتياجات الأسرى الصغار كأي أسرى، والضغط على هيئة الأمم المتحدة من أجل الإفراج عنهم كونهم قاصرين ولا يتجاوزون السن القانوني.