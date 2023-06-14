قالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إن إجمالي صادراتها من الأسلحة للدول حول العالم، بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2022.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية زادت بأكثر من الضعف منذ 2014، وقفزت بنسبة 50% في السنوات الثلاث الماضية فقط.

وأكد البيان أن ربع العقود الموقعة مع الجيوش الأجنبية، كانت مخصصة للطائرات بدون طيار، سواء الهجومية، أو المخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الصادرات على خلفية الطلب المتزايد على الأسلحة من جيوش حلف شمال الأطلسي، إثر الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب البيان.

ووقعت حوالي 120 شركة إسرائيلية مئات من عقود البيع الجديدة مع دول في جميع القارات، بعضها أيضا "صفقات ضخمة" مثل بيع نظام الدفاع الجوي "السهم 3" إلى ألمانيا.

وبلغ حجم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية للدول العربية، في إطار اتفاقيات إبراهيم، قرابة ثلاثة مليارات دولار.

وتوزعت الصادرات الإسرائيلية بواقع 25% أنظمة طائرات بدون طيار، و19% قذائف وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، و13% أنظمة رادار وحرب إلكترونية، و5% طائرات وإلكترونيات الطيران.