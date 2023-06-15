رفع ما يُسمى وزير الأمن القومي لدى الاحتلال (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير، دعوى قضائية ضد صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مطالبًا بتعويض قدره 3 مليون شيكل.

وقالت القناة 14 (الإسرائيلية)، اليوم الخميس، إن "ابن غفير" رفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس وضد الصحافي جوش براينر، وطالب بتعويض قدره 3 ملايين شيكل بسبب مقال نشروه قبل نحو أسبوع.

وبحسب القناة (الإسرائيلية)، فإن المقال تضمن ادعاءات بأن رئيس منظمة لاهافا بنتسي غوبشتاين، يقدم المشورة للوزير في القرارات المتعلقة بجهاز الشرطة والأنشطة اليومية".

وأوضحت أن "ابن غفير" يزعم ادعاء المقال لمشاركة "غوبشتاين" في اجتماعات الوزارة، ونصح الوزير بشن عملية في شرق القدس أطلق عليها حينها اسم "السور الواقي 2".

وتابعت "تصف الدعوى القضائية كيف أنه منذ اللحظة التي تولى فيها بن غفير منصبه، تعمد الصحفي براينر ملاحقته من خلال نشر أخبار معظمها خاطئة تمامًا" وفقًا للقناة 14 الإسرائيلية.

والخميس الماضي، قالت صحيفة هآرتس (الإسرائيلية)، إن وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، يستعين بمتطرف آخر؛ لاتخاذ قرارات متعلقة بعمل وزارته وشؤون شرطة الاحتلال التي يُديرها.