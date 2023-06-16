عقب حفل تأبين الشهداء.. النائب قرعاوي يشيد بالحاضنة الشعبية في طولكرم ودعمها للمقاومة

أشادَ النائب فتحي قرعاوي بمشاركة الجماهير الغفيرة في حفل تأبين الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني بتوجهاته كافة يقفُ جنبًا إلى جنبٍ مع المقاومة ونهجها ويساندُ أهالي الشهداء ويرفع من معنوياتِهم.

وبيّن أن مشاركة الحاضنة الشعبية نوع من التكريم لأهالي الشهداءِ الذين دفعوا الثّمنَ غاليًا، وقدّموا أغلى ما يملكون، مؤكدًا أنها إشارة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لن يحيدَ عن درب الشهداءِ.

واعتبر أنّه مهما بلغت حالة الخلافِ بين مكوّنات الشعب الفلسطيني فإن الدّم النازف يوحدها جميعًا تحت راية المقاومة ومقارعة الاحتلال.

ورأى "قرعاوي" أن الاحتلال يعيش أزمةً نفسية وأمنية ويوجّه رسائل تهديد وقمع وقتل للأهالي في الضفة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيدافعُون عن أنفسهم وأرضهم مهما كلف من ثمنٍ.

وشاركت جماهير غفيرة في حفل تأبين الشهداء حمزة خريوش وسامر الشافعي، بحضور عدد من مقاومي كتائب القسام في طولكرم بالضفة الغربية.

و بدأ الحفل بتوجيه التحية إلى أمّهاتِ الشهداءِ الفلسطينيين، اللواتي قدّمن أبناءهن فداءً للهِ ودفاعًا عن وطنِهم فلسطين.

وأشادَ المتحدثون بمسيرةِ الشهيدين وسيرتهما العطرة، مؤكدين على السير على نهجِ المقاومةِ في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّدوا أنّ طريق البندقية والسلاح هو الطريق الوحيد لتحرير الأوطان وتطهيرها من دنس الاحتلال.

ورفعت الأمّهات خلال حفل التأبين صور أبنائهن الشهداء وسلاحَ المقاومةِ، وسط احتفاءٍ من الحضور وإشادةٍ بصبرهنّ وصمودهنّ الأسطوري.

و كانت أجهزة أمن السلطة، قد انتشرت في مخيم طولكرم بمحيط حفل تأبين الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش، لإزالة صور الشهداء بحجة وجود شعار حركة حماس عليها، قبيل بدء التأبين.

واستشهد سامر الشافعي وحمزة خريوش بعد أن خاضا اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في السادس من مايو/أيار الماضي.