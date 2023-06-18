القوى الوطنية تدعو للمشاركة بالاعتصام أمام الأونروا الثلاثاء المقبل

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين الفلسطينيين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في الاعتصام أمام البوابة الشرقية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/60/2023، الساعة 12 ظهراً، وذلك تزامناً مع اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية في بيروت بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.



وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، على رفض التقليصات في خدمات وكالة الغوث تحت حجة العجز المالي، وطالبت الدول المانحة بزيادة تمويل الأونروا وتوفير التمويل المستدام من موازنة الأمم المتحدة، وعدم ربط تمويل الأونروا بأية شروط سياسية.

وعبرت اللجنة عن استهجانها إقدام دولة الاحتلال على طرح قوانين جديدة تهدف لملاحقة الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم من سن 12 عاماً، وإقرار الاعتقال الإداري في الداخل.



واستنكرت اللجنة طرح عطاءات جديدة لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، مما يعني دفع المنطقة إلى مزيد من العنف والصدام مع الشعب الفلسطيني.



وتقدمت لجنة المتابعة بالتهنئة من الرفاق في حركة المبادرة الوطنية بذكرى الانطلاقة الـ21، وأكدت على مواصلة الكفاح الوطني حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.