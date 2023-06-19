كتائب القسام وسرايا القدس: كمائن محكمة نفذناها في جنين

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في مخيم جنين، إن مجاهديها الأبطال تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية تابعة لقوات الاحتلال في مخيم جنين لكمين محكم.

وأكدت الكتائب في تصريح صحفي مقتضب، أنها أمطرت قوات الاحتلال بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص المبارك.

وأضافت: "نتحدى العدو الصهيوني أن يكشف عن الإصابات المحققة والخسائر التي لحقت في صفوف جنوده وقواته".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين عن تفجير مجاهديها عبوات شديدة الانفجار في قوات الاحتلال بشكل مباشر وتصاعد الدخان منها، لافتة إلى أن العبوات دخلت الخدمة لأول مرة

وقالت في تصريح صحفي مقتضب: رداً على جرائم الاحتلال المستمرة تمكن مجاهدونا من إيقاع عدد من آليات الاحتلال بحقل من النيران واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص، ويلحقون أضرار مباشرة في الآليات.

وأصيب 6 من جنود الاحتلال بكمين محكم للمقاومة في جنين فجر اليوم الاثنين، وتمكنت المقاومة من كشف قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" تسللت إلى محيط مخيم جنين.

وأطلق المقاومون وابلاً كثيفاً من الرصاص صوب القوة الخاصة، فأوقعوا فيها عدداً من الإصابات، ما أجبر جيش الاحتلال للقيام بعملية انقاذ لجنوده.

ولدى اقتحام آليات الاحتلال لحي الجابريات في جنين، فجر المقاومون عبوات محلية الصنع بشكل مباشر في المركبات العسكرية مما أدى لإعطاب عدد منها واشتعال النار فيها.

واستخدم الاحتلال مروحيات عسكرية لنقل جنود المصابين، وإنقاذهم من موقع الاشتباكات في جنين.