أكدت الناشطة شذى ماجد حسن إن مكان شقيقها "عبد المجيد" بين زملائه في الجامعة وليس في زنازين السلطة.

وقال إنّ أجهزة السلطة اعتقلت "عبد المجيد" بطريقةٍ همجيةٍ ووحشية واعتدوا عليه بالضربِ والهراوات ورش غاز الفلفل أمام أعين العائلة.

وتساءلت "هذا الضربُ والتنكيل تم أمام أعيننا، فماذا يحصلُ الآن لعبد المجيد في زنازين السلطة الظالمة؟" واصفةً المشهد بالمؤلم والمؤسف.

وأكّدت أنها وعائلتها تعودوا على هذه المشاهد من قبل قواتِ الاحتلال إلا أن هذه المرّة جاء عبر أجهزة السلطة.

وختمت ببيتِ الشعر موجهة حديثها إلى أجهزة السلطة "اظلم كما شئت لا أرجوك مرحمة.. إنا إلى الله يوم الحشر نحتكمُ"

واعتقلت أجهزة السلطة أمس الأحد الطالب المرشح لرئاسة مجلس طلبة جامعة بيرزيت واعتدت عليه بالضرب أمام منزله ورشه وشقيقه بغاز الفلفل.