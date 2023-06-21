قاسم: اعتداءات المستوطنين على أهالي الضفة وممتلكاتهم سلوك نازي وإرهاب جماعي

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن الهجمات الإرهابية الواسعة التي شنها المستوطنون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ضد أهلنا هناك وممتلكاتهم، سلوك نازي وإرهاب جماعي.

وشدد قاسم اليوم الأربعاء، على أن هذه الهجمات الارهابية تحت غطاء من جيش الاحتلال وحكومة المستوطنين الصهيونية، تؤكد أن الإرهاب والوحشية تشمل كل مكونات الكيان الصهيوني ومؤسساته.

وأشار إلى أن تكرار هجمات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية، ناجمة عن عجز المجتمع الدولي ومؤسساته على لجم هذه الانتهاكات لكل القوانين والأعراف الدولية عبر اكتفائها بالإدانة الشفوية.