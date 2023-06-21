إذاعة الجيش: مقتل 27 جنديا (إسرائيليا) منذ مطلع 2023

قالت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، إن 27 جنديًا إسرائيليًا قتلوا خلال النصف الأول من العام الجاري (2023).

وأشارت إذاعة الجيش، إلى أن الجنود القتلى سقطوا في عمليات إطلاق نار ودهس وطعن منذ بداية عام 2023، نفذها مقاومون فلسطينيون.

وأوضحت أن تلك أبرز تلك العمليات كانت مقتل 7 جنود في عملية إطلاق نار في مستوطنة "نيفيه يعقوب" قرب مدينة القدس يوم 27 يناير.

ونوهت إلى مقتل ثلاثة جنود في عملية دهس بمستوطنة "راموت" شمال غرب القدس، يوم 10 شباط/ فبراير، وجندي يوم 13 شباط في عملية طعن على حاجز "شعفاط" العسكري شمال شرق المدينة.

وقتل جنديين من جيش الاحتلال، وفق إذاعة الجيش، في عملية إطلاق نار بالقرب من بلدة حوارة عند تقاطع عينابوس، جنوبي مدينة نابلس، يوم 26 شباط، بالإضافة لجندي واحد يوم 27 شباط بعملية إطلاق نار في الأغوار الفلسطينية.

وذكرت أن عملية إطلاق النار التي وقعت في شارع "ديزنغوف" وسط تل أبيب، في الداخل الفلسطيني المحتل 48، يوم 9 آذار/ مارس، أسفرت عن مقتل جندي (إسرائيلي).

ويوم 7 أبريل/ نيسان قتل ثلاثة جنود من جيش الاحتلال في عملية إطلاق نار قرب مفرق "الحمرا" في منطقة الأغوار، شرق الضفة الغربية، بالإضافة لجندي آخر في ذات اليوم بعملية دهس قرب منتزه في تل أبيب.

وفي نهاية أيار/ مايو، وتحديدًا يوم 30 الشهر، قتل جندي (إسرائيلي) بعملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية، بالإضافة لأربعة قتلى يوم أمس الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" جنوب مدينة نابلس.

وبيّنت الإذاعة الإسرائيلية أن ثلاثة جنود قتلوا بعملية إطلاق نار على الحدود المصرية، يوم 3 حزيران/ يونيو.