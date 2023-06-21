الاحتلال يفرج عن الأسير فازع صوافطة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن الأسير فازع صوافطة من طوباس، وذلك بعد عام من الاعتقال الإداري.

وتعرض صوافطة للاعتقال الإداري قبل عام، عقب مداهمة قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزله في محافظة طوباس.

وأفرجت قوات الاحتلال عن صوافطة قبل قرابة العامين بعد اعتقالٍ إداري، حيث بلغ مجموع ما أمضاه داخل سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً.

والقيادي صوافطة متزوج ولديه أربعة أبناء، وهو أسير محرر أمضى عدة اعتقالات تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 970 معتقلًا إداريًا؛ بينهم 7 أطفال وأسيرتان و15 صحفيًا و5 نواب في المجلس التشريعي.