34 إصابة واعتقالات في اقتحام الاحتلال لمخيم عسكر بنابلس

أُصيب 34 فلسطينيًّا واحدة منهم بالرصاص الحي واعتقل آخرون، في اقتحام نفذه جيش الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الجمعة للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وفي تفاصيل ما جرى فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية شرقي نابلس؛ أُصيب على إثرها 33 شابًا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالرقبة والكتف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر القديم شرقي نابلس، ونقل إلى مستشفى رفيديا.

ونقل شهود عيان، أن اقتحام مخيم عسكر القديم أسفر عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين وهم، الأسير المحرر عامر المصري شقيق الشهيد معاذ المصري، والمحرر عبد الله قطناني شقيق الشهيد حسن قطناني، والشاب عبد الله عبد الرحمن بشكار، بعد دهم منزل ذويهما والعبث في محتوياتهما.