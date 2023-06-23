ألمانيا تسحب توقيعها على بيان إدانة أمريكي أمام لجنة تحقيق بالأمم المتحدة

ذكر موقع والا العبري، نقلا عن مسؤولون إسرائيليون وألمان قوله إن ألمانيا قررت سحب توقيعها على بيان إدانة أمريكي أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والتي تتناول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الموقع العبري فإن القرار يأتي ردًا على قرار الحكومة (الإسرائيلية) في بداية الأسبوع بالمضي قدمًا في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية ونقل الصلاحيات في هذا الموضوع إلى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.

وأشار إلى أن ألمانيا هي أهم حليف (لإسرائيل) في أوروبا والثانية بعد الولايات المتحدة في العالم، والدعم الألماني في كبح التحركات المعادية (لإسرائيل) في الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية (لإسرائيل).

ولفت الموقع العبري إلى أن الخطوة الألمانية فاجأت (إسرائيل) وهي أول إشارة عملية على الإحباط المتزايد من جانب الحكومة في برلين فيما يتعلق بسياسة حكومة نتنياهو في الضفة الغربية.