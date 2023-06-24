العشرات من فلسطينيي الداخل يزورون الجولان تضامنًا مع أهله

شارك العشرات من الفلسطينيين بأراضي48 بزيارة إلى أراضي الجولان، دعمًا لأهلها في ظل اعتداءات سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) عليها، ومحاولات تنفيذ مشروع (إسرائيلي) على أرضها.

وتضمن الوفد عددًا من قيادات أراضي48.

وقالت الجبهة والحزب الشيوعي في بيان صادر عنهما: "وفد واسع زار الأهل في الجولان، دعمًا لهم ولصمودهم في وجه الاحتلال وجرائمه، وآخرها محاولة فرض مشروع الهوائيات عليهم".

وتابع "افتتح اللقاء الذي عقد في مقام النبي اليعفوري عليه السلام، الشيخ رامز رباح مؤكدًا على إصرار الجولان بالتمسك بأرضه وبهويته السورية، كما تحدث هائل أبو جبل، مؤكدًا على التلاحم السوري الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".

كما تطرق عضو الحزب مجد أبو صالح تطرق إلى القضية النضالية من الجانب القانوني أيضا، مؤكدًا أحقية الجولان وأهله برفض مخططات الاحتلال.

وقال عصام مخول نيابةً عن الوفد الذي نفذ الزيارة: "الجولان الشامخ يزداد شموخًا من معركة إلى معركة".

من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل محمد بركة: "لم نأت كمتضامنين إنما كشركاء لكم وكطلاب في مدارس النضال الجولاني".

وأضاف "أنحني هنا مرتين بانفعال كبير، الأولى أمام المشايخ الأجلاء على وقفتهم وموقفهم والثانية أمام شبان الجولان الجدعان، أنتم المستقبل".