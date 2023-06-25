حركة ضعيفة تعاني منها الأسواق فهل تعوضها الأضاحي؟

تعاني الأسواق الغزية من حركة ضعيفة قبيل عيد الأضحى بأيام، في وقت يأمل بائعو الملابس والأحذية أن يزداد الإقبال خلال الأيام الأخيرة المتبقية.

ولعل عدة أسباب تقف حائلا دون انتعاش الأسواق، تتمثل في أن الفترة التي تسبق العيد لم يتلق فيها الموظفون رواتب، في وقت لم تعلن حكومة رام الله عن أي موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي تعاني قصورا كبيرا في صرفها خلال الأعوام الأخيرة.

كما أن الأسر الفقيرة التي تلقت المنحة القطرية، عانت بعدما تأخر صرف المنحة لمدة شهر عن موعدها المحدد، وهو ما ساهم في نقص إضافي للسيولة بالأسواق.

** حركة ضعيفة

بائع الملابس في سوق الشيخ رضوان، عبد الغني ظاهر، أكد أن حركة الشراء على ملابس العيد ضعيفة ولا يحركها إلا موسم الأعراس فقط.

وقال ظاهر في حديث لـ (الرسالة نت): "من الطبيعي أن يكون الإقبال على شراء الملابس في عيد الأضحى أقل من مستوى عيد الفطر، إلا أن الحركة تشهدا انخفاضا كبيرا غير متوقع".

وأشار إلى أن الأسواق في قطاع غزة يتحكم بها مقدار ما يمكن صرفه للموظفين زيادة على الراتب من سلف أو رفع النسبة، وهذا لم يحصل، في حين أن المساعدات لم تكن بالمستوى المطلوب قبيل العيد.

وذكر أن ما يحرّك الأسواق قليلا هذه الفترة هو موسم الأعراس الذي يعقب عيد الأضحى، "وبالتالي نجد أن أغلب الكسوة للأطفال والنساء سببها الأعراس وليس العيد".

ولعل ما يعوّض ضعف الحركة في الأسواق، الإقبال الجيد على شراء الأضاحي، وفق نضال نوفل، صاحب إحدى المزارع في شمال غزة.

وقال نوفل في حديث لـ (الرسالة نت) إن الإقبال على الأضاحي جيد نسبيا، في ظل الاعتماد على التقسيط، متوقعا أن يزيد الإقبال أكثر خلال اليومين المقبلين.

وأوضح أن الكثير من المواطنين ينتظرون الأيام الأخيرة قبيل العيد، للحصول على سعر أفضل من الأيام الماضية.

ولفت إلى أن بيع الأضاحي بنظام التقسيط، هو المحرّك الأساسي للسوق.

وعن نسبة إقبال المواطنين للحجز من مزرعته، أشار نوفل إلى أنها جيدة وقريبة من الموسم الماضي.

المتحدث باسم وزارة الزراعة، المهندس أدهم البسيوني، أكد أن وزارته أنهت جميع إجراءات استقبال عيد الأضحى، ونسّقت مع المزارع والمسالخ في آليات الذبح.

وقال البسيوني في حديث لـ (الرسالة نت) إن حصة العجول الموجودة في أسواق قطاع غزة تفوق الـ 17 ألف عجل في حين أن الخراف تقترب من 20 ألف رأس، وهي قريبة من الكمية التي استهلكتها أسواق قطاع غزة في العيد الماضي.

وشدد على أن وزارته تتابع عمل المسالخ بشكل صارم، وأعطت إرشاداتها التي تضمن الحفاظ على النظافة وسلامة الأضاحي.

ولفت إلى ضرورة الذبح بالأماكن المخصصة والحفاظ على نظافة الشوارع، مبيّنا أن طواقم الوزارة ستنظم جولات في محافظات القطاع لضمان سير ذبح الأضاحي بالطرق الصحية السليمة.