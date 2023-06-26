استعدادات البعثة الفلسطينية لتأدية مناسك الحج الأكبر

كشف وكيل وزارة الأوقاف بغزة عبد الهادي الأغا، عن آخر الاستعدادات التي تسبق ساعات قليلة من تأدية مناسك الحج الأكبر على صعيد جبل عرفات، مشيرا إلى أن حجاج البعثة الفلسطينية بدؤوا بالاستعداد للإحرام والخروج إلى صعيد عرفات.

وطمأن الأغا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، المواطنين على صحة الحجاج، مشيرا لوصول حجاج مكرمة خادم الحرمين لذوي الشهداء والأسرى فجر اليوم، وسيلتحقوا لتأدية مناسك الحج الأعظم خلال الساعات القليلة القادمة.

وحول حادث الطرق التي تعرضت له حاجتان، فأوضح أن وضعهما الصحي لا يزال في العناية المكثفة، مبينا أن الإصابة كانت أثناء خروجهما للإحرام، وقد ضلّوا الطريق ودخلوا في منطقة الطريق الدائري، ما أدّى لإصابتهما.

وأشار الأغا إلى أنه تم التأكيد ببدء نقل الحجاج صباح يوم غد لعرفات، كما تم استلام الخيام المتعلقة بسكن الحجاج في عرفة ومنى، مؤكدا جهوزية هذه الخيام وموائمتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّن أن الأمور تسير بطريقة سهلة وسلسة وميسرة، وجميع الحجاج أصبحوا على علم ودراية بالمناسك من الناحية الفقهية.

ولفت إلى أنه تم توجيه الحجاج إلى الالتزام مع المرشدين، على اعتبار أنهم سيعرفون الحجاج على جميع المناسك.