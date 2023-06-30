واشنطن تُعين مبعوثًا خاصًا للتطبيع

عين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال، دان شابيرو، مبعوثا لتطوير ما يسمى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين الاحتلال والدول العربية.

ودان شابيرو(54 عامًا)، هو دبلوماسي يهودي أمريكي-إسرائيلي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال 2011 إلى 2017، وعمل قبل ذلك عضوًا في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث كان مسؤولًا عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كخبير في أبحاث الشرق الأوسط.

وكتب بلينكن على "تويتر"، إن "دان سيدعم جهود الولايات المتحدة لدفع منطقة أكثر سلما وترابطا، وتعميق وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وبناء منتدى النقب"، مضيفا أن شابيرو سيحمل لقب مستشار أول للتكامل الإقليمي.

عمل شابيرو، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل لمدة ست سنوات خلال ولاية الرئيس أوباما، بين أغسطس 2021 ومارس 2022 كمستشار للمبعوث الأمريكي لإيران روب مالي. خلال هذه الفترة، ركز شابيرو على الاتصالات مع (إسرائيل) بشأن القضية الإيرانية.

وخدم "شابيرو" في قوات الاحتلال (الإسرائيلي) الخاصة، ويتهم بمسؤوليته عن قتل فلسطينيين، عدا عن تنفيذه عمليات تجسس خاصة في الشرق الأوسط، ويتقن ثلاث لغات العبرية والإنجليزية والعربية.