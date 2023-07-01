حبة سحرية تكفي لعلاج السمنة

لطالما راود أحلام ما يزيد على 40 % من المواطنين الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة تناول حبة عقار عوضا عن الحقن، هذه الفكرة ربما تصبح واقعا في وقت قريب.

وكشفت النتائج النهائية لدراستين، أن الجرعات العالية من الدواء في عقار "ويغوفي"، التي يتم تناولها كحبوب عن طريق الفم قد تكون بنفس كفاءة الحقن الشائعة.

وخلصت دراسة استمرت 16 شهرا وشملت نحو 1600 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وكانوا يتلقون علاجا لمرض السكري من الفئة الثانية بالفعل، أن الجرعات العالية من الحبوب اليومية خفضت نسبة السكر في الدم بشكل أفضل من الجرعات القياسية من ربيلسس.

ومن متوسط وزن بالغ 96 كيلوغراما، أدت الجرعات الأعلى أيضا إلى فقدان ما بين 6.8 كيلوغراما و9.07 كيلوغراما، مقارنة بحوالي 4.5 كيلوغراما في الجرعة الأقل.

وخلصت دراسة أخرى استغرقت 16 شهرا، وشملت أكثر من 660 شخصا بالغا يعانون من السمنة أو يعانون من الوزن الزائد مع مرض واحد على الأقل مرتبط بالسمنة، أن تناول الحبة ذات تركيز 50 ملليغرام يوميا ساعدت الأشخاص على فقدان حوالي 15 % من وزن أجسامهم في المتوسط، أو حوالي 18.85 كيلوغراما، مقابل حوالي 2.720 كيلوغراما مع تناول حبوب دواء وهمي "بلاسيبو".

وقال مؤلفو الدراسة، إن هذا يتفق بشكل ملحوظ مع فقدان الوزن الناتج عن الجرعات الأسبوعية لأعلى جرعة من "ويغوفي"، غير أن العقار كانت له ثار جانبية.

وعانى 80% من المشاركين ممن تلقوا جرعة بأي حجم من "سيماغلوتايد" عن طريق الفم، أعراضا مثل مشكلات معوية خفيفة إلى متوسطة كالغثيان والإمساك والإسهال.

وفي تجربة علاج عقار السمنة بتركيز 50 ملليغرام، ظهرت شواهد على ارتفاع معدلات الإصابة بأورام حميدة لدى الأشخاص الذين تناولوا العقار مقابل العلاج الوهمي.

وعلاوة على ذلك، فإن نحو 13 % ممن تناولوا العقار شعروا "بتغير في ملمس الجلد" مثل الوخز أو الحساسية الزائدة.