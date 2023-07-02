الاحتلال يستهدف حمص وصاروخ سوري مضاد للطائرات يسقط بالنقب

تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية، بعد منتصف الليلة الماضية، لعدوان (إسرائيلي) بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر، ان وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.

وسقطت بقايا صاروخ مضاد للطائرات في مدينة رهط بالداخل المحتل، أطلقه السوريون على طائرات العدو التي شنت عدواناً على حمص.

وبحسب القناة 12 أطُلق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا على “طائرات العدو الإسرائيلي” ليلة السبت وعثر على بقاياه في رهط.

وقال الناطق بلسان جيش العدو: “تم العثور على بقايا صاروخ يبدو أنه صاروخ تم إطلاقه من سوريا في رهط”.

وفي بيان لجيش العدو قالت فيه: “أغارت طائرات مقاتلة على بطارية صواريخ مضادة في الأراضي السورية الليلة، رداً على إطلاق صاروخ مضاد من سوريا حيث انفجر في الهواء، كما أغارت الطائرات على أهداف أخرى في المنطقة”

وفي أبريل 2021، وقع حادث مماثل، بعد إطلاق صاروخ من سوريا وسقط في النقب، وأطلقت الدفاعات الجوية السورية صواريخ مضادة للطائرات على طائرات العدو واخترق أحدها أجواء العدو وسقط في منطقة ديمونة.

وتشن طائرات العدو (الإسرائيلي) عدوانها المتواصل على المدن السورين، وكان أخرها هجوم الليلة الماضية على حمص وطرطوس، وقبل حوالي أسبوعين، شن العدو عدواناً على دمشق، ووفقاً للتقارير، أصيب جندي سوري بجروح خطيرة في الهجوم، وألحقت الغارة أضراراً بالممتلكات.