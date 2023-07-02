معهد الدراسات الإسلامية بكوسوفو: أصح نسخة لصحيح البخاري لليونيني خرجت من عندنا

عاش التراث الألباني الإسلامي الديني والثقافي المكتوب أصعب فتراته التاريخية لما يقرب من قرن كامل، خلال الحقبة الصربية في كوسوفو (1913-1999)، فبعد مغادرة الإمبراطورية العثمانية منطقة البلقان قبيل الحرب العالمية الأولى، تم تدمير جزء كبير من هذا التراث وحرقه خلال ما يمكن أن يطلق عليه "معركة التراث" بين الألبان والصرب.

ولعبت مكتبات العائلات الألبانية الشهيرة ومكتبات الجوامع الأثرية دورا أسطوريا تاريخيا في الحفاظ على هذا التراث الألباني القديم في أماكن مخفية بعناية كبيرة تحت جدران المنازل أو بين أحجار أسقف الجوامع الأثرية، وهو ما ساعد المشيخة الإسلامية في كوسوفو -بعد انتهاء الحرب ورحيل الصرب عام 1999- على إطلاق حملة لتجميع هذا التراث المشتت هنا وهناك بين مكتبات عائلات العلماء القدامى أو في داخل أسقف الجوامع الأثرية.

وعلى مدار عقدين من الزمان (1999-2020) قامت المشيخة الإسلامية في دولة كوسوفو بتجميع آلاف الكتب والمخطوطات بمكتبة كلية الدراسات الإسلامية، ونظرا للحجم الكبير لعدد المخطوطات القديمة الذي تم تجميعه -في عملية بحث وتجميع ما زالت جارية في مختلف أنحاء كوسوفو- قررت المشيخة الإسلامية في 2020 تأسيس معهد البحوث والدراسات الإسلامية في العاصمة بريشتينا، كي يتولى مسؤولية جمع هذا التراث والحفاظ عليه وإعادة تصنيفه وترتيبه والعمل على طباعة أهم المخطوطات والكتب القديمة.

معهد البحوث والدراسات الإسلامية في العاصمة بريشتينا وفور تأسيسه سارع لفتح قنوات تواصل وتعاون مع الأرشيف العثماني في تركيا، نظرا لأهمية ما لديه من كتب ووثائق غاية في الأهمية عن تراث علماء كوسوفو خلال الحقبة العثمانية قبل عام 1912.

وخطا المعهد خطوات سريعة نحو أرشفة الكتب والمخطوطات القديمة والنادرة، ووضع خريطة زمنية للبدء في مراجعتها وتحضيرها للطباعة والنشر داخل وخارج كوسوفو، خاصة أن الشعب الألباني له امتداد في أكثر من دولة بمنطقة غرب البلقان.

وفي خطوة وصت بالفريدة سيكون لها آثارها الكبيرة على العالم الإسلامي، وجد المعهد نسخة محفوظة لصحيح البخاري للعالم شرف الدين اليونيني الشهير تعد أصح نسخة مصححة وموثقة لصحيح البخاري، وعلى الفور قام بمراجعتها وطباعتها بالتعاون مع دار نشر لبنانية وسوف تصدر قريبا وسيتم توزيعها على كافة دور النشر في أنحاء العالم العربي والإسلامي.

الجزيرة نت