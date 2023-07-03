الفصائل بغزة تدعو لمواجهة شاملة لتصدي العدوان

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا للتصدي للاحتلال الفاشي وعدوانه على مدينة ومخيم جنين وعدم السماح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم.

وحثّت اللجنة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت"، على ضرورة تصعيد المواجهة في كل مكان وبكل الوسائل المتاحة.

كما ودعت لتوحيد جميع الطاقات الوطنية في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وانخراط الكل الفلسطيني في التصدي لعدوانه الحربي الغادر على مدينة جنين ومخيمها الباسل، والذي سيمتد حتماً إلى مناطق أخرى، مشيدةً بأبطال المقاومة في جنين وتصديهم للعدوان الصهيوني الفاشي.

وأكدت لجنة المتابعة أن العدوان الهمجي والمتواصل على مدينة ومخيم جنين يأتي ضمن الحرب المفتوحة والإرهاب المنظم الذي تقوم به قوات الاحتلال وحكومته الفاشية وعصابات المستوطنين؛ وسط صمت العالم وغض الطرف عن فاشية الاحتلال وعنصريته؛ وتخاذله عن معاقبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

وشددّت لجنة المتابعة أن العدوان الهمجي لن يكسر إرادة شعبنا ومقاومته، ولن يزيده إلا تمسكاً بثوابته وحقوقه الوطنية، حتى إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية ونيل الحرية والاستقلال والعودة.

ودعت لجنة المتابعة القيادة السياسية الفلسطينية لقطع أية علاقة مع دولة الاحتلال، واعتبار العدوان على جنين عدواناً حربياً يستهدف كل الشعب الفلسطيني ويتطلب خطوات جادةً لسحب الاعتراف فوراً بدولة الاحتلال.

كما طالبت بضرورة التخلص من كل التزام ووقف أي مسار تشارك فيه دولة الاحتلال، وذلك وفقاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي عام 2015، وجميع القرارات اللاحقة وقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني بما فيها قرارات اجتماع الأمناء العامين، ودعت الأجهزة الأمنية وعناصرها في جنين والضفة الغربية للانخراط بشكل كامل في الدفاع عن أبناء شعبنا في وجه العدوان.

ودعت لجنة المتابعة للمشاركة الواسعة في الوقفة الجماهيرية دعماً لجنين وأبطال المقاومة فيها، وذلك الساعه الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين في ساحة الجندي المجهول تضامناً مع جنين ومخيمها.

كما دعت لتنظيم وقفات جماهيرية ومسيرات شعبية مشتركة من مكونات شعبنا كافةً في جميع المحافظات.

وحيّت لجنة المتابعة أرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال تصديهم للعدوان على جنين ومخيمها، وفي المواجهات الدائمة في محافظات الضفة الغربية.

وأكدت أن دماءهم لن تذهب هدراً، وستظل وقوداً لتصاعد ثورة شعبنا وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، كما وجهت التحية للمقاومة الباسلة التي تسطر أروع صور البطولة والاستبسال في التصدي للعدوان على جنين.