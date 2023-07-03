أهالي البيرة يُشيّعون الشهيد محمد حسنين

شيّعت الجماهير الفلسطينية، ظهر اليوم الاثنين، الشهيد محمد عماد حسنين، الذي ارتقى فجرًا، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، في الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، لمنزله في حي المصايف، ومن ثم نُقل إلى مسجد العين في البيرة، انطلاقًا إلى مقبرة البيرة وموارته الثرى.

وردّد المشيّعون هتافات وطنية وأخرى مُندّدة بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بمراسمٍ عسكرية، ومشاركةٍ شعبية ورسمية واسعة.

وأصيب الشهيد حسنين (21 عامًا)، برصاصةٍ في رأسه، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي باتجاهه أثناء تواجده مع عددٍ آخر من الشبان، خرجوا في مسيرة عند مدخل مدينة البيرة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

والشهيد حسنين أسير سابق اعتقلته قوات الاحتلال في 15 أيار/ مايو 2019، بعد إصابته في قدمه اليمنى، ما أدى إلى تهتك في الأوعية الدموية لديه.