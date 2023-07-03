شاهد|| مظاهرات في قطاع غزة احتجاجاً على العدوان على جنين

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الإثنين، في مناطق متفرقة في قطاع غزة؛ احتجاجا على العدوان الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية، أن عشرات الشبان تظاهروا على الحدود الشرقية لمدينة غزة، وأحرقوا الإطارات احتجاجاً على العدوان على جنين.

وفي مدينة رفح، شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية مع أهالي مخيم جنين، رددوا فيها العبارات المنددة بجرائم الاحتلال، وعدوانه الهمجي على المخيم.

وبدأ جيش الاحتلال قبيل الفجر بساعات باقتحامٍ واسع لمدينة جنين ومخيمها، يرافقه غارات جوية استهدفت عدة أهداف، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء ثمانية شهداء وإصابة 80 آخرين، بينهم 17 بحالة خطيرة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.