شاهد| وقوع جنود الاحتلال في كمائن المقاومة بجنين

نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين في تنفيذ عدة عمليات ناجحة ضد قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المخيم لليوم الثاني على التوالي، لكنها تجابه بمقاومة أسطورية عنيفة.

وقالت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” المنضوية ضمن “كتيبة جنين” في بيان، إن مقاتليها “أوقعوا قوات (إسرائيلية) في كمين”.

وأضافت “تمكن مجاهدو كتائب القسام بكتيبة جنين من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص قرب مسجد الأنصار في مخيم جنين”.

وتابعت “نؤكد وجود إصابات في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيف من الرصاص المباشر”.

وفي بيان سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها بكتيبة جنين “يتصدون لقوات الاحتلال في محيط المخيم ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

وأضافت “تمكن مجاهدونا رفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى من تفجير أكثر من آلية لجيش الاحتلال بعبوات جانبية أصابتها إصابات مباشرة وألحقت بها أضرارا بالغة”.

وتابعت “يواصل مقاتلونا الاشتباك مع جيش الاحتلال على أكثر من محور لمنع تقدمه داخل المخيم”.

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فيما قالت “كتيبة جنين” التي تضم عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية، أمس الاثنين، إنها أوقعت قوات (إسرائيلية) في كمائن وفجرت مركبة عسكرية بعبوات ناسفة، وإنها ما زالت تخوض اشتباكات بعدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وقالت “سرايا القدس” الذراع المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي” المنضوية تحت “كتيبة جنين” إنه “رداً على العدوان المستمر، وضمن معركة بأس جنين، نفذ مجاهدونا عددا من الضربات النوعية في صفوف قوات وآليات الاحتلال”.

وأضافت “سرايا القدس” في بيان نشرته عبر قناة “كتيبة جنين” على تليغرام: “تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات طارق1 التي تدخل الخدمة لأول مرة، حيث تم تفجيرها بجيب (مركبة عسكرية) مصفح”.

وذكرت أن تفجير المركبة “أدى إلى إعطابها واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة من فيها”.

وأشارت سرايا القدس إلى أن مقاتليها يواصلون “الاشتباك مع قوات الاحتلال على أكثر من محور ويمطرونها بصليات (رشقات) كثيفة من الرصاص”.

كما كشفت “سرايا القدس” في بيانات لاحقة، عن “إدخال عبوات جديدة للخدمة”، وأنها “أفشلت محاولات تقدم جيش الاحتلال على أطراف مخيم جنين وأعطبت عددا من الآليات وأسقطت طائرة مسيرة”.

وأفادت بأن مقاتليها استهدفوا “قوات خاصة تحصنت داخل أحد المنازل على أطراف المخيم، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والقنابل اليدوية”.

فيما أعلنت كتائب المجاهدين في الضفة المحتلة في بلاغ عسكري: "تمكنت إحدى مجموعاتنا المجاهدة في كتائب المجاهدين – الضفة المحتلة في الخلية رقم (583) وضمن تصديها للعدوان على جنين بتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في شارع حيفا دوار الداخلية مساء أمس الاثنين 03 يوليو 2023م الساعة 23:15."

بدورها، كتائب شهداء الأقصى - فلسطين إنه لليوم الثاني على التوالي، مازال مقاتلونا الأبطال صامدون صابرون في مخيم جنين ويوجهون الضربة تلو الضربة لقوات العدو الصهيوني المقتحمة للمخيم"، مضيفة "خاض مقاتلونا بكل بسالة واقتدار اشتباكا مسلحا عنيفا واستهدفوا قوات الاحتلال بصليات مباشرة من الرصاص في محور حي الزهراء".

من جهتها، نشرت ألوية الناصر صلاح الدين كتيبة جنين حصادها في اول ايام العدوان الهمجي على جنين ومخيمها الصامد وضمن معركة بأس جنين:

س 1:40ص الاشتباك مع قوات العدو بصليات من الرصاص المبارك في محيط المخيم

س1:53ص خاضوا مجاهدونا اشتباك عنيف مع قوات العدو بصليات من الرصاص المبارك

س2:52ص استهدف مجاهدينا في وحدة الهندسة الآليات الصهيونية في محيط المخيم بعدد من العبوات الأرضية( والأكواع)

س4:6ص استهدف مجاهدونا في وحدة الهندسة جرافة للعدو في محيط محور الحواشين بعبوة أرضية محلية الصنع



س4:48ص استهدف مجاهدونا في وحدة الهندسة جيب عسكري في محيط المخيم بعبوة أرضية محلية الصنع مما أدى إلى اشتعال النار به بالكامل وإعطابه

س11:10ص اشتبك مجاهدونا مع قوات العدو في عدة محاور بصليات من الرصاص المبارك

س11:48ص استهدف مجاهدونا تمركز لقناصات العدو في محور الحواشين بصليات من الرصاص المبارك

س 2:30.م،، قام مقاومونا بالتصدي والاشتباك مع قوات العدو بالقنابل اليدوية وصليات من الرصاص المبارك في محور الدمج

س2:58م استهدف مجاهدونا قوات العدو والياته المصفحة بعبوات محلية الصنع

س4:27م ،،نصب مجاهدونا في وحدة الهندسة كمين محكم لآلية إسناد في شارع الناصرة وتم إعطابها عبر عبوة أرضية

س7:48 وحدة الهندسة وفي كمين محكم تمكنت من إيقاع آليات العدو وقواته بعبوات الألوية ورصاصها المبارك في شارع المحطة