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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف استقبلت المقاومة الفلسطينية عــــدوان الاحتـــــلال علـى جنين
04 يوليو 2023 . الساعة: 09:06 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286059
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