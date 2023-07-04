لليوم الثاني.. القسام يواصل التصدي للعدوان على جنين

لليوم الثاني على التوالي تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي للقوات الصهيونية المقتحمة لمخيم جنين، باستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة، موقعةً خسائر محققة في صفوف العدو.

وأعلنت كتائب القسام في جنين، تمكنها فجر اليوم الثلاثاء، من استهداف جيبات الاحتلال الصهيوني في محيط المخيم بوابل من الأكواع المتفجرة محلية الصنع.

مضيفةً "كما أمطر جنودنا الأبطال قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات من الرصاص و العبوات المتفجرة".

وفي وقت سابق أوعزت كتائب القسام إلى جميع مجاهديها وخلاياها المنتشرة بالضفة والقدس المحتلة بضرب الاحتلال في جميع أماكن وجوده بكل الوسائل.

وأكدت أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغوّل الاحتلال ولجم العدوان على جنين ومخيمها.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، منذ فجر أمس الاثنين، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.

وأسفر العدوان الصهيوني المستمر على جنين، عن ارتقاء 10 مواطنين وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، من بينهم شهيد ارتقى برصاص الاحتلال في مدينة البيرة.