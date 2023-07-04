الناشطة حمد: جنين عصية على الانكسار بإرادة مقاوميها أمام بطش الاحتلال

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن وحشية الاحتلال في عدوانه الغاشم وحربه الشعواء على جنين يؤكد أنه متأزم ويداري خيباته وهيبته التي كسرت بتنامي المقاومة في الضفة الغربية.

وأضافت حمد أن الاحتلال يغطي بهذا العدوان على فشله الأمني في الضفة الغربية، حيث اخترقه أبطال المقاومة وأذاقوه الويلات ومرغوه في وحل الهزيمة.

وأكدت على أن الاحتلال يهزم ويولي، وستبقى جنين عصية على الانكسار ويبقى مخيمها مفجر الثورة ومنبع الثوار ومحرك جمرة الانتفاضة بهمة أبطاله المشتبكين وإرادة مقاوميه التي لا تلين مهما اشتد الخطب وعلا بطش المحتل.

وأردفت: ":في حفظ الله وودائعه جنين وأهلها ومخيمها الأبي، وفي حفظ الله يا كرامتنا وفخرنا ومحرك النخوة والعز فينا".

وعم إضراب شامل مدن الضفة الغربية إسنادا لمخيم جنين، وسط دعوات للنفير نحو نقاط التماس والمواجهة.

وواصل المقاومون في جنين التصدي لعدوان الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، بالاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات محلية الصنع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.