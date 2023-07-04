مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة آخرين وتضرر مركبات في تصدي المقاومة للعدو بجنين

تواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي للقوات الصهيونية المقتحمة لمخيم جنين، باستهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة، موقعة خسائر محققة في صفوف العدو.

وأعلنت مصادر صهيونية وفقا لما نقلته قناة الجزيرة، عن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين خلال الاشتباكات والمواجهات داخل جنين في الساعات الأخيرة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها مساء الثلاثاء: "بقوة الله سبحانه وتعالى وتأييده خاض مجاهدونا الأبرار في جنين البطولة برفقة إخوانهم من الفصائل المختلفة اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين".

مضيفة "يواصل مجاهدونا الأبطال الاشتباك من مسافة صفر مع جيش الاحتلال داخل أزقة المخيم، مؤكدين وقوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال".

وأكدت أنها وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو الغاشم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وفي وقت سابق، قالت الكتائب بأنه ضمن الردود على اقتحام مدينة جنين وأجزاء من مخيمها وأطرافه، قام مجاهدو الكتائب بمباغتة قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص المبارك، ووابل مكثف من العبوات المتفجرة.

ومع استمرار العدوان جاء الرد سريعا ومؤلما للعدو في عملية فدائية نوعية نفذها المجاهد عبد الوهاب خلايلة في تل أبيب، وأسفرت عن إصابة 8 بجراح منهم جراح خطيرة جدا.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر أمس الاثنين، عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية، والذي أسفر عن ارتقاء 12 شهيداً وعشرات الإصابات.