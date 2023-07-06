شرطة الاحتلال تقمع آلاف المتظاهرين ضد تعديلات نتنياهو القضائية

تظاهر عشرات الآلاف في نحو 40 موقعا في (إسرائيل)؛ احتجاجا على خطة الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، الرامية إلى إضعاف القضاء، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال عدة أشخاص بزعم تنفيذ أعمال شغب.

وتداول ناشطون مواقع مصورة تظهر قيام أحد أنصار نتنياهو بدهس عدد من المحتجين، الذين يقدر عددهم بنحو 30 ألف شخص، في تل أبيب، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة الشعرات بجروح جراء قمع شرطة الاحتلال للمتظاهرين.

وازدادت حدة المظاهرات، عقب إعلان قائد منطقة تل أبيب، عميحاي إيشد، أنه سيتقاعد ويترك منصبه، بعد أربعة أشهر من إعلان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عزله من منصبه، ونقله من منصبه الرفيع في جهاز الشرطة إلى منصب مكتبي متواضع، وعينه حينها رئيسا لقسم الإرشاد التابع للشرطة.

وقال إيشد إنه سيستقيل من منصبه؛ بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، الذين يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ولم يذكر إيشد وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق، في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

لحظة دهس المستوطنين في مسيرة تل أبيب



هم في بعض ملناش دخل 😂😂😂

بس برضو ربنا ما يشيل عن قلبهم pic.twitter.com/P4RNlSvztg — 🇵🇸يہحہيہى الُعٍيَآشُ|𓂆 (@xq707c) July 5, 2023