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توجيهي 2023

التعليم تكشف آخر مستجدات مرحلة التصحيح وموعد نتائج التوجيهي 2023

التعليم تكشف آخر مستجدات مرحلة التصحيح وموعد نتائج التوجيهي 2023
التعليم تكشف آخر مستجدات مرحلة التصحيح وموعد نتائج التوجيهي 2023

غزة- الرسالة نت  

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، “أن لجان التصحيح تواصل عملها حتى اللحظة في مراكز التصحيح الثانوية العامة للعام 2023، لافتًا إلى أن هناك 5 مراكز تصحيح في الضفة ومركزين في غزة”.

وقال الخضور في، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: “لا نريد أن نعلن عن موعد محدد لإعلان النتائج ونعدل عنه وخاصة في ظل تطورات الأحداث الأمنية على الأرض في ظل عدوان الاحتلال المستمر”.

وشدد على أن الوزارة تفضل عدم الإعلان حالياً وترك الموضع لحين انتهاء التصحيح وبدء إدخال الدرجات، نافية كافة التوقعات التي يتم الترويج لها بشأن موعد الإعلان عن امتحانات الثانوية العامة، كونها توقعات شخصية من المواطنين.

ونوه إلى أن التصحيح في جنين تأخر لـ3 أيام، ولكن نظراً للمسؤولية العالية وزيادة ساعات إضافية للتصحيح تم السيطرة على سير التصحيح واللحاق بباقي اللجان.

 

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