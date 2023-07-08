ديوان الموظفين يعلن عن مسابقة في الدوائر الحكومية

أعلن ديوان الموظفين العام عن فتح باب التسجيل بصورةٍ رسمية لموظفي الفئة الثالثة في الدوائر الحكومية للتسابق من خلال إعلانات داخلية لعدد من الوظائف التخصصية لصالح مجموعة من الدوائر الحكومية، وذلك وفقاً لجدول تشكيلات معتمد من متابعة العمل الحكومي.

وقال د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين العام أن امتحان كفاءة عام، يعتزم ديوان الموظفين عقده بصورة مركزية على مستوى كافة الدوائر الحكومية، للتأكد من قدرة الموظف للعمل وفق المسمى الوظيفي الجديد.

وتابع: "هذه فرصة جيدة لموظفي الفئة الثالثة للتنافس على مواقع تخصصية في الفئة الثانية مما يفتح باب الترقي والتقدم الوظيفي لهم وهذا ما نسعى له دوماً لكل موظفي الحكومة".

وأضاف: "طواقم ديوان الموظفين العام بدأت تعمل بشكل مكثف من أجل ضمان إتمام هذه الإجراءات بصورة سريعة، لنقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وفق الإجراءات المعلنة".

واشترط ديوان الموظفين العام على المتقدمين لامتحان الكفاءة، الحصول على مؤهل جامعي أول في مجال الوظيفة المتسابق عليها، مع ضرورة اجتياز الامتحان بدرجة لا تقل عن (60%) فما فوق، ليحصل على نتيجة "مرشح" للمسمى الجديد.

كما أنه سيخضع الموظفون المؤهلون بامتحان الكفاءة لمعايير مفاضلة بحسب الأقدمية في التعيين، فالأقدم في الحصول على المؤهل العلمي (البكالوريوس)، فالأكبر سناً حال كان عدد المؤهلين أكبر من العدد المخصص للدائرة الحكومية.

جدير بالذكر أن المسميات الوظيفية المقرر المنافسة عليها في الفئة الثالثة، تتضمن 50 تخصصاً موزعة على كل الدوائر الحكومية.