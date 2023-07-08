أمراض تصيب حديثي الولادة

وسط الفرحة والانشغال بقدوم الزائر الجديد، وتفحص ملامحه الصغيرة الجميلة. يهمل الكثير من الآباء ملاحظة صفات أخرى أكثر أهمية وأشد خطرًا قد تؤثر على حياة المولود؛ وهي الأمراض الموروثة، أو التي حدثت أثناء عملية الولادة.

إليكم بعض هذه الأمراض التي تصيب حديثي الولادة

إصابات الولادة

في بعض الأحيان يحدث أن يعاني الطفل من إصابة جسدية أثناء عملية الولادة، وتسمى إصابة الولادة أو صدمة الولادة، وتنتج عن استخدام الملقط أثناء إخراج الطفل من قناة الولادة.

معظم الأطفال يتعافون بسرعة من صدمة الولادة، وقد يعاني الطفل من كسور بسبب الضغط الذي يمارس في الولادة والأدوات المستخدمة، وهنا يقوم الأطباء بتقييم ومعالجة الطفل إذا كانت الإصابات شديدة.

الصفراء عند الأطفال

يعتمد علاج الصفراء عند الأطفال على تحديد السبب الأساسي للحالة، لكن يمكن علاج اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة، والناتجة عن ارتفاع مستويات البيليروبين بالضوء، أي تعرض الطفل لضوء أزرق خاص للمساعدة في تقليل مستويات البيليروبين.

المغص والانتفاخ

المغص شائع جداً عند الأطفال، حيث تسبب الغازات الآلام، ويبدأ في الأسبوعين المقبلين عند الرضع، ويهدأ عند بلوغ الطفل عمر 3 أشهر، وإذا استمرت هذه الحالة، فقد يكون السبب تركيبة الحليب، أو بعض الحالات الأساسية الأخرى.

تقلصات المعدة وتغيير لون الجلد

يميل المواليد الجدد إلى ازرقاق اليدين والقدمين، ويتلاشى هذا اللون في الوقت المناسب؛ حيث تتحسن الدورة الدموية في أجسامهم، كما يمكن أن يعاني الطفل من انقطاع النفس إذا توقف تنفسه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية.

الجفاف

يعتبر الجفاف من أكثر المشكلات الصحيّة التي تعاني منها فئة كبيرة من الأطفال والرضع تحديداً بشكل خاص، وتنتج عن عوامل ومسببات عديدة، منها ما هو داخليّ يتعلق بوظائف وعمليّات الجسم، ومنها ما يتعلق بالممارسات الحياتية واليومية وعدم توازن وسلامة النظام الغذائيّ المُتبع، ويعرف الجفاف على أنّه عدم حصول الجسم على حاجته من السوائل التي تمنحه نسبة طبيعية من الرطوبة.

تقلصات المعدة

يصاب حديثو الولادة بتقلصات المعدة، التي تجبرهم على البكاء والصراخ، نتيجة الإفراط في الرضاعة أو إرضاع الطفل بطريقة خاطئة تتسبب في إدخال الهواء معدته أو عدم اكتمال نمو العضلات السفلية القابضة للمريء.

الحمى والفتق السري

من أبرز الأعراض التي تشير إلى إصابة الطفل بالفتق السري، هو تحرك السرة إلى الخارج عند البكاء، وإذا استمرت هذه الحالة حتى سن الرابعة، يجب الخضوع لعملية جراحية، للسيطرة عليها قبل أن تتفاقم.

الحمى

قد ترتفع درجة حرارة الأطفال لأكثر من 38 درجة عند الإصابة بالإنفلونزا والنزلات المعوية أو نتيجة تناول بعض التطعيمات، ويجب استشارة الطبيب المعالج، لوصف الأدوية الخافضة للحرارة المناسبة له، مع الحرص على عمل كمادات مياه باردة.

الإمساك

يصاب بعض الأطفال بالإمساك عند شرب اللبن الصناعي، أو فور تناول الأطعمة الصلبة التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يكتمل هضمها، وفي معظم الحالات يتعافى الطفل من هذا الاضطراب بعد مرور عدة أيام، دون الحاجة للذهاب للطبيب.

القلاع

لا تولي بعض الأمهات اهتماماً بتنظيف فم أطفالهن بعد الرضاعة، ما يؤدي إلى تراكم بقايا الحليب بأفواههم، فتتغذى عليهم البكتيريا الفموية، ما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء باللسان والخد من الداخل، وهي حالة مرضية يطلق عليها اسم القلاع.

سوء التغذية تصيب المولود بالأنيميا

مع عدم اهتمام الأم برضاعة طفلها، قد يصاب بالأنيميا، التي يصاحبها شحوب الوجه وفقدان الوزن، فضلاً عن تأخر النمو، وقد يصاب حديثو الولادة بالسوء التغذية نتيجة تناول اللبن الصناعي، لافتقاده للعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في هذه المرحلة العمرية.

حبوب الوجه

في بعض الأحيان، قد يعاني حديثو الولادة من الإصابة بحالة أشبه بحب الشباب، وهي رؤوس بيضاء تنتشر في مناطق متفرقة بالجسم، خاصةً الوجه، نتيجة الاضطرابات الهرمونية التي تعاني منها الأمهات خلال هذه الفترة، والتي قد تصل للطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية.