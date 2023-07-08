حركة الأحرار تحيي ذكرى انطلاقتها الـ16 بغزة

أحيت حركة الأحرار، مساء اليوم السبت، ذكرى انطلاقتها الـ16، خلال مهرجان مركزي حاشد نظمته الحركة في ساحة "الكتيبة" غرب مدينة غزة.

وحضر المهرجان قيادات من فصائل العمل الوطني والإسلامي، وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير، وآلاف الفلسطينيين.

وقال الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال، إن عدوان الاحتلال على الفلسطينيين تصاعد في ظل حكومة يمينية متطرفة، حيث يتواصل العدوان في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وأوضح أبو هلال أن الاحتلال مستمر باستهداف المسجد الأقصى، بالاقتحامات اليومية والتدنيس ومحاولة تجسيد التقسيم الزماني والمكاني.

وأضاف أن انتصار جنين هو تجسيدٌ للشراكة الوطنية في كسر شوكة العدو وتحطيم هيبته، وسحق الجندي الإسرائيلي الذي قالوا عنه "أنه الجندي الذي لا يقهر".

وشدد أبو هلال على أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى قيادة وطنية جامعة، تلمّ الشمل وتجمع الصف وتوحد الكلمة تحت راية البندقية.

من جانبه، قال القيادي في حركة حماس مشير المصري في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إن حركة الأحرار خرجت من رحم معاناة في خضم التحديات؛ لتؤكد على الكفاح المسلح ورفضها لكل خيارات التسوية.

وأكد المصري أن المقاومة تتمدد اليوم جغرافيًا، وتتطور في أدائها في مقارعة المحتل، مؤكدا أنها باتت اليوم موحدة في كل الساحات.

وشدد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بالضفة ولا بالقدس ولا جنين ولا نابلس، لافتا إلى أن الأرض محرمة على الاحتلال.

وعلى الصعيد الوطني، أوضح المصري أن الوحدة هي خيار كل الأحرار، مؤكدًا أن الدعوة للوحدة يجب أن تنطلق من قناعات وطنية ونحو تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.