وفد من أهالي سلواد في زيارة اسناد لمخيم جنين

نظم وفد من أهالي بلدة سلواد شرق رام الله اليوم السبت، زيارة دعم واسناد لمخيم جنين الذي قاوم العدوان الإسرائيلي الواسع قبل أيام، وتمكن مقاوموه من التصدي للمئات من جنود الاحتلال.

وتفقد الوفد عدداً من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال عدوانه على مخيم جنين، كما التقوا بعائلات الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير، وأكدوا على أهمية الوحدة والتمسك بنهج المقاومة.

وضم الوفد القيادي الشيخ بسام حماد والد الشهيد المجاهد أنس، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات سلواد ووجهاء البلدة.

وقال الشيخ بسام حماد إن أهالي سلواد هبوا صغاراً وكباراً لمساندة مخيم جنين، وأطلقوا حملة اسناد لأهالي المخيم تجسيداً لروح التضامن والأخوة.

وأوضح حماد أن الشعب الفلسطيني يجمعه الهم الواحد والمصير المشترك، مشيراً إلى أن جنين تدافع عن عزة وكرامة الأمة وتقدم صورة وطنية مشرقة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الوفد يحمل رسالة عملية للشعب الفلسطيني، بأنه في خندق واحد ويسعى لتحقيق هدف واحد بتحرير أرضه ومقدساته.

وكان 12 شاباً فلسطينياً قد استشهدوا خلال عدوان واسع نفذه الاحتلال بمشاركة مئات الجنود وعشرات الآليات العسكرية على مخيم جنين.

وتمكنت المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى، من التصدي للعدوان على مدار يومين وتكبيد الاحتلال خسائر في آليات وقتلى وإصابات في صفوف جنوده.