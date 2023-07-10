شاهد|| كتيبة العياش تتبنى اطلاق قذيفة في جنين

أعلنت كتيبة العياش مسؤوليتها الكاملة عن استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين، بصاروخين من طراز قسام (1).

وأكدّت الكتيبة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" أن هذه العملية ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في مخيم جنين واستهداف الحرائر.

وأوضحت أن هذه العملية تأتي في إطار معركة الاعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع هذا العدو

وقالت الكتيبة "برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".