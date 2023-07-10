استطلاعان للرأي: معسكر نتنياهو لن يُشكل الحكومة القادمة

أظهر استطلاعان للرأي العام (الإسرائيلي)، عدم تمكن معسكر بنيامين نتنياهو من حسم نتيجة الانتخابات القادمة (في حال أجريت هذه الفترة)، وبالتالي عدم تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت الاستطلاعات إلى "احتدام" المنافسة بين الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، و"المعسكر القومي" برئاسة بيني غانتس على صدارة نتائج انتخابات الكنيست.

وبيّن استطلاع القناة "12" (الإسرائيلية)، أن الليكود يتصدر نتائج انتخابات تنظم اليوم، ويحصل على 28 مقعدًا، فيما يحل "المعسكر القومي" ثانيًا بـ 26 مقعدا.

وأفاد الاستطلاع بأن معسكر نتنياهو سيحصد 54 مقعدًا في حكومة تتوزع على النحو الآتي: الليكود 28 مقعدا، "شاس" 10 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد.

وبحسب نتائج الاستطلاع تحصل أحزاب المعارضة الحالية على 66 مقعدا تتوزع على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" 26 مقعدا، "ييش عتيد" 20 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، "القائمة الموحدة" 5 مقاعد، و"ميرتس" 4 مقاعد.

ويحصل تحالف "الجبهة العربية للتغيير" على 5 مقاعد، في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم.

وأظهر استطلاع هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، تفوق "المعسكر القومي" على الليكود بفارق مقعد واحد (29 مقابل 28).

ووفق استطلاع "كان 11"، يحصل معسكر نتنياهو يحصد 54 مقعدا في حكومة تتوزع على النحو الآتي: الليكود 28 مقعدا، "شاس" 10 مقاعد، "الصهيونية الدينية" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" 7 مقاعد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع حصول أحزاب المعارضة الحالية على 66 مقعدا تتوزع على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" 29 مقعدا، "ييش عتيد" 17 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، "القائمة الموحدة" 5 مقاعد، "ميرتس" 4 مقاعد.

كما يحصل تحالف "الجبهة العربية للتغيير" على 5 مقاعد، في حين يفشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم.

وفحص استطلاع القناة 12 رأي الجمهور الإسرائيلي بدعوات أطلقها وزراء في حكومة نتنياهو، لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، وأظهرت النتائج معارضة 41% من المستطلعة آراؤهم لهذه الدعوات، فيما أيدها 28%.

وأيّد 43% من المستطلعة آرائهم سيناريو ينضم بموجبه غانتس إلى حكومة نتنياهو على حساب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، مقابل معارضة 43% لهذه الخطوة.

وبحسب استطلاع "كان 11" فإن 43% من المستطلعة آراؤهم يرون أن غانتس هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، متفوقا على نتنياهو الذي حصل على دعم 35%، في حين يتفوق نتنياهو على يائير لبيد بنسبة 38% مقابل 32%.