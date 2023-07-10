إيران تحتجز ناقلة نفط تحمل مليون لتر من الوقود

أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل على متنها مليون لتر من الوقود المهرب، على الحدود البحرية لمدينة بوشهر الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد المنطقة الثانية في القوة البحرية، رمضان زيرراهي، أنه تم القبض على "عصابة تهريب الوقود في الخليج الفارسي في مدينة بوشهر من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية" .

وقال إن هذه السفينة حصلت على دعم عسكري من الولايات المتحدة، مٌضيفا: "مع اليقظة والدقة والسلوك المهني واقتدار مقاتلي مشاة البحرية، هزمت الأعمال غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج..".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان البحرية الأمريكية إحباطها محاولة للبحرية الإيرانية للسيطرة على ناقلتي نفط في حادثتين منفصلتين في خليج عمان، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وشهدت مياه الخليج منذ عام 2019، سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعد هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.