منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الإسلامية بغزة درجة الماجستير للباحث حسن علي النخالة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة رسالته في الإعلام التي حملت عنوان "استخدام القائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية الفلسطينية للبودكاست: دراسة ميدانية".

وتمثلت أهمية دراسة الباحث النخالة في كونها الدراسة الأولى فلسطينيًا التي تسلط الضوء على البودكاست واستخدامه كأداة إعلامية مؤثرة، حيث يعد شكلًا جديدًا من أشكال الصحافة، ومن الظواهر الحديثة نسيبًا وآخذة بالتنامي حول العالم بسرعة كبيرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة استخدام المبحوثين للبودكاست في المواقع الإخبارية الفلسطينية كانت متوسطة، فيما تمثلت أهمية استخدام البودكاست في سهولة الوصول إلى جمهور جديد من المستمعين، وتبسيط المعلومات واختصارها وفهمها، وإتاحة فرصة سرد قصة عبر الوسائط الصوتية.

وأوصت الدراسة بزيادة استثمار المواقع الإخبارية الفلسطينية في تطوير محتوى البودكاست، وتعزيز الوعي بفوائده وأهميته، والاهتمام بتقديم محتوى جذاب ومتنوع عبر البودكاست يلبي اهتمامات واحتياجات الجمهور المستهدف، وتطوير استراتيجية تسويقية قوية للبودكاست، والترويج له بشكل مناسب وتوضيح محتواه المميز للجمهور.

وحازت رسالة الباحث النخالة على إشادة لجنة الحكم والمناقشة، المكونة من الدكتور أيمن أبو نقيرة مشرفًا ورئيسًا، والدكتور وائل المناعمة مناقشًا داخليًا، والدكتور خالد أبو قوطة مناقشًا خارجيا، وذلك لاتباعها منهجًا علميًا رصينًا.