إصابة شاب واعتقالات خلال مواجهات واقتحامات بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية، أصيب على إثرها شاب خلال مواجهات واستهداف لقوات الاحتلال.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي في منطقة الرقبة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم عسكر الجديد، واعتقلت المحررين أشرف أبو فاعور، وسليمان الكعبي، من منزليهما، بعد تخريب محتوياتهما.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، فيما استهدف المقاومون قوات الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس.

وشهدت بلدة عورتا جنوب شرق نابلس مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال تصدي الأهالي لاقتحام المستوطنين للبلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيسم فوزات فايز دروبي، عقب دهم منزله وتفتيشه في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في قرية طورة جنوب غرب جنين، وفتشتها واستجوبت قاطنيها، كما داهمت منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن صعابنة في قرية فحمة، وفتشته واستجوبت سكانه، واقتحمت قرية زوبا غرب المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مسلم يوسف غوانمة، ومحمد ناصر قاسم، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما في مخيم الجلزون شمال المدينة.