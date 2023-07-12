السجن 4 سنوات للشاب مسلم حسونة من اللد على خلفية هبة الكرامة

فرضت المحكمة المركزية (الإسرائيلية) في اللد اليوم الأربعاء، على الشاب مسلم أنور حسونة حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات على خلفية أحداث هبة الكرامة التي وقعت في أيار 2023.

وقال المحامي تيسير شعبان من اللد، "اليوم الساعة 9 والنصف عُقدت جلسة للنطق بالحكم على مسلم أنور حسونة أحد معتقلي هبة الكرامة"، مضيفًا أن مسلّم متهم بإطلاق نار وإصابة مستوطن من اللد بجروح.

وقال شعبان: "بحسب لائحة الاتهام، فإن مسلّم أطلق النار على مستوطن كان ضمن المستوطنين الذي تجولوا في الأحياء العربية خلال أيار 2021، وأصابه بقدمه".

وتابع للجرمق، "بعد فترة قصيرة من اعتقال مسلم حسونة تم تقديم لائحة اتهام بحقه بتهمة إطلاق النار، والآن بعد عامين من المداولات في المحاكم، توصل طاقم الدفاع وعلى رأسهم المحامي علاء تلاوي إلى صفقة لسجن حسونة 3 سنوات وسنة رابعة إضافية بسبب مخالفات قديمة، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل كتعويض للمستوطن".

وأضاف معقبًا على الحكم للجرمق، "الحكم فاشي وقاسي، وكل حكم يُطلق على شبان اللد هو قاسي لأن هؤلاء الشبان دافعوا عن مدينتهم ولكن هذه سياسة قاسية وسياسة انتقام منهم، ولكن بالنظر إلى باقي الأحكام في محاكم الشمال والجنوب فالحكم الصادر مخفف نسبيًا"

ويُشار إلى أن 15 شابًا من مدينة اللد لا يزالون يقبعون خلف القضبان على خلفية أحداث هبة الكرامة، كما أن هناك 52 ملفًا يتم التداول بها على خلفية الهبة في اللد.

الجرمق