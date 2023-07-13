أعلنت شركة "غوغل" (Google) عبر مكتبها للشرق الأوسط وأفريقيا، إتاحة النسخة العربية من أداة الذكاء الاصطناعي "بارد" للمستخدمين ابتداء من الخميس 13 يوليو/تموز 2023، بمميزات منافسة تقدم معلومات محدثة باستمرار بالاستعانة بمحرك البحث الشهير.

وفي مؤتمر صحفي مع عدد من وسائل الإعلام العربية، قالت "غوغل" إن النسخة التجريبية من أداتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تضم ميزات جديدة عربيا، بدءا من واجهة المستخدم التي تدعم اللغة العربية بالكتابة من اليمين لليسار، وفهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، والتناوب اللغوي عند سؤال الأداة أسئلة عربية تحتوي على مصطلحات لغات أجنبية.

وشرح موظفو "غوغل" في المؤتمر الذي عقد أمس الأربعاء، أن أداة الذكاء الاصطناعي ستمكن المستخدمين من الاستماع إلى الإجابات بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام، والحصول على 3 مسودات للإجابة باللغة العربية مستعينة ببحث "غوغل".

وفي سؤال عن مدى فعالية ترجمة النصوص إلى العربية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنتج "ترجمة غوغل"، أفاد متحدث باسم الشركة بأن النسخة العربية من "بارد" لا تزال في طور التجربة، ولا يوجد إجابة محددة للحكم على دقة ترجمتها حتى الآن.

الجزيرة نت