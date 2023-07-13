اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الخليل والأغوار وسلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس شابين من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوة خاصة للاحتلال بزي مدني المخيم، واعتقلت الشابين سفيان أبو لبدة وإبراهيم غنام، من مكان عملهما في إحدى ورش غسيل السيارات على الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس.

وفي الخليل، استولت مجموعة من المستوطنين، على سطح منزل المواطن غسان الصاحب في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.

يذكر أن سطح المنزل كان يُستعمل نقطة عسكرية لجيش الاحتلال، بأمر عسكري، وقبل يومين، وضع المستوطنون كراسي وطاولة على السطح، وقاموا بإزعاج السكان، وألقَوا القمامة أمام البيت واعتدَوا على الخارج من المنزل والداخل إليه.

وشرعت مجموعة للمستوطنين بزراعة أشجار في أراضٍ تعود ملكيتها لأهالي قرية عين البيضاء بالقرب من مستوطنة "سلعيت" في الأغوار الشمالية.

وفي سلفيت، شقت جرافات الاحتلال طريقاً استيطانية جديدة بطول 300 متر في منطقة "ديرية" في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، لصالح مستوطنة "بدوئيل"، المقامة على أراضي المواطنين.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق قنابل الصوت والغاز السام، لمنعهم من الاقتراب من منطقة التجريف.