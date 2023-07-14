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6 أنواع من الأدوية قد تصيب بشرتك بحساسية الضوء

الرسالة نت- وكالات

حذر خبراء من تعرض بشرة مستخدمي بعض الأودية لحساسية الضوء، مشيرين إلى أن بعض المواد الفعالة بالأدوية تتفاعل مع أشعة الشمس مما يؤدي إلى استجابات جلدية.

غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية أوضحت أن الأدوية التي قد تسبب لمستخدميها حساسية الضوء تشمل:

  • المضادات الحيوية
  • أدوية حب الشباب
  • أدوية الدورة الدموية
  • المراهم المضادة للالتهابات
  • ديكلوفيناك
  • إيبوبروفين

وتتمثل الاستجابات الجلدية في الاحمرار والحكة والبثور وظهور القشور والوذمات والتقرحات، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد تغير لون الجلد بشكل دائم، لا سيما لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

ولتجنب هذه الاستجابات التحسسية، يمكن تطبيق كريم واق من أشعة الشمس يحتوي على فلتر قوي للأشعة فوق البنفسجية الطويلة الموجة (UV-A).

وبشكل عام، ينبغي على المرضى الذين يتناولون أدوية بصفة منتظمة استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن التفاعلات الدوائية المحتملة قبل تعريض بشرتهم لأشعة الشمس، لأن بعض التأثيرات يمكن أن تظهر بعد المرة الأولى.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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